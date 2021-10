Cade dalla moto, ubriaco e positivo agli stupefacenti - Tuttoggi

I CC contestano all'uomo la "guida in stato di ebrezza alcolica e in stato di alterazione dovuta alla assunzione di stupefacenti"

Nella mattinata di oggi, 17 ottobre, i Carabinieri di Papigno hanno denunciato a piede libero alla procura di Terni per “guida in stato di ebrezza alcolica e in stato di alterazione dovuta alla assunzione di stupefacenti” un 48enne perugino che verso le ore 01.40 alla guida della sua moto sulla SR209 Valnerina, in località Collestatte in moodo del tutto autonomo ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra.

Trasportato in ospedale a Terni, è stata riscontrata la positività ad alcool e stupefacenti. Le condizioni non sembrano gravi al momento. La moto è stata sottoposta a sequestro