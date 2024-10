Un uomo di 56 anni di Orvieto è stato soccorso nella tarda mattinata di domenica dopo essere caduto con la bicicletta, battendo violentemente la testa.

Per raggiungere l’uomo si è alzato in volo l’elisoccorso dall’ospedale Santa Maria di Terni, dove è stato trasportato per un trauma cranico. La presa in carico del paziente è stata immediata.

Si tratta del primo caso di servizio dell’elisoccorso attivato in Umbria.