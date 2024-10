Cade da un ponteggio, 49enne ricoverato a Perugia - Tuttoggi.info

Ancora una caduta dall’alto per un lavoratore: a pochi giorni dall’incidente di Pierantonio, un altro incidente sul lavoro nell’edilizia, con un 49enne precipitato da un ponteggio.

Stavolta è accaduto nell’assisano, dove un lavoratore autonomo cittadino italiano ma di origini albanesi, nato nel 1975, è ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, con fratture varie ma non in pericolo di vita. L’uomo, nella giornata di mercoledì 16 ottobre, è caduto – secondo le prime informazioni disponibili – da un ponteggio che stava montando in una casa privata; la struttura era alta un paio di metri. In corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente sul lavoro: sul posto la polizia di Stato, gli ispettori dell’Asl e l’ambulanza e l’automedica del 118.