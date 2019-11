Cade con la moto nel bosco, motociclista ferito soccorso dai Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Amelia sono intervenuti in località Cappuccini per soccorrere un 39enne caduto nel bosco con la moto. L’uomo leggermente ferito è stato recuperato dai caschi rossi e, successivamente, preso in cura dal personale del 118. Sul posto anche i Carabinieri di Amelia.

