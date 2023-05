Cade albero in via Buonarroti, auto e cavi danneggiati | Foto - Tuttoggi.info

Paura in via Buonarroti, per fortuna nessun ferito. Al vaglio la stabilità degli altri alberi presenti nella strada

Paura, danni ad alcune auto, ma per fortuna nessun ferito a Terni venerdì mattina a causa di un albero caduto in via Buonarroti. A causa del maltempo, infatti, uno dei pini marittimi della centrale strada ternana è caduto, travolgendo tre auto in sosta e chiudendo la strada. L’albero ha anche travolto e danneggiato alcuni cavi.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Terni, la polizia municipale e il personale dell’Asm per quanto riguarda i cavi “imprigionati” dall’albero. Si sta valutando anche la stabilità di altri pini marittimi presenti lungo via Buonarroti. Il fatto è tra l’altro accaduto a pochi passi da via Borsi, dove il Comune di Terni l’estate scorsa ha rimosso i pini marittimi, ritenuti proprio potenzialmente pericolosi.