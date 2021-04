Cade da 10 metri per andare a recuperare pallone da calcio, grave 33enne - Tuttoggi

Il giovane è caduto dal tetto di un edificio abbandonato a Pierantonio, è ricoverato da 2 giorni in terapia intensiva con prognosi riservata

Una caduta di 10 metri per andare a recuperare un pallone da calcio. E’ successo sabato (24 aprile) ad un 33enne di Pierantonio che, insieme ad un gruppo di amici, avevano improvvisato una partitella nel piazzale nei pressi della “Iuma”, ex fabbrica di mattonelle abbandonata da anni nella frazione umbertidese.

Il pallone era finito sopra il tetto dell’edificio, con il più grande del gruppo deciso ad andarselo a riprendere. Una volta salito, però, la già fragilissima e sommità della struttura ha ceduto sotto il suo peso ed il ragazzo è caduto nel vuoto.

Gli amici, dopo i primi soccorsi, hanno chiamato immediatamente il 118, che ha portato il giovane all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Apparso subito in serie condizioni il 33enne è ancora ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.



Sul luogo della caduta sono arrivati anche i carabinieri di Città di Castello, che vogliono far luce sull’accaduto. Di recente anche il Pd locale aveva chiesto interventi per l’area in abbandono dell’ex Iuma.