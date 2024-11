Cacciatore stroncato da malore nel bosco, inutili i soccorsi - Tuttoggi.info

Non c’è stato purtroppo nulla da fare per un cacciatore spoletino che sabato pomeriggio è stato colto da un malore in una zona boschiva. L’allarme è scattato intorno alle 15, con il personale del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria, il 118 ed i carabinieri che sono intervenuti nella zona di Meggiano di Spoleto, nella zona dell’Alta Marroggia.

Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, le squadre hanno purtroppo constatato il decesso dell’uomo. Ottenute le autorizzazioni delle autorità competenti, la salma è stata trasportata a valle dagli operatori del SASU.