Caccia, si complica la mezza giornata alla quaglia | Tortora, i dubbi sulla app

E intanto si lavora per cercare di recuperare il ritardo legato al conteggio puntuale delle tortore cacciate, così come richiesto dal piano nazionale. Per un carniere che comunque per l’Umbria – sulla base degli ultimi cinque conteggi dei tesserini disponibili – risulta di 3300 capi. Ma la prospettiva della app, al di là delle difficoltà di applicazione (non tutti dispongono di uno smartphone e comunque in alcuni luoghi impervi non c’è campo, con la conseguenza di dover registrare i capi abbattuti successivamente) non piace ai cacciatori tradizionalisti.