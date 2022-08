Pasticcio burocratico sui tempi di pubblicazione nel Bur, riunione d'urgenza della Giunta che ripristina l'addestramento al 15 agosto

Addestramento cani, tortora e quaglia: la Regione “aggiusta” il Calendario venatorio. Dopo la mobilitazione delle associazioni, deluse per la stesura definitiva del Calendario venatorio – i cui tempi di pubblicazione hanno fatto slittare al 21 agosto l’inizio del periodo per l’addestramento cani – l’assessore Morroni ha dato indicazione agli uffici di rimediare al pasticcio che ha fatto infuriare i cacciatori.

Giunta d’urgenza, ripristinata la data iniziale per l’addestramento cani

E dopo un confronto telefonico con i rappresentanti delle associazioni venatorie, in cui ha spiegato che non c’era volontà di penalizzare i cacciatori ma si è trattato di un disguido burocratico – il dirigente non aveva indicato alla Giunta la necessità della procedura d’urgenza – ha dato incarico appunto di verificare la possibilità di un provvedimento che consenta di riportare l’inizio dell’addestramento cani alla metà di agosto, come da tradizione. Tanto più che molti cacciatori cinofili avevano già preso le ferie per addestrare i loro cani nella settimana successiva al Ferragosto. Come poi fatto dalla Giunta, che si è riunita d’urgenza mercoledì in tarda mattinata ripristinando l’avvio dell’addestramento cani a metà agosto. Cn il provvedimento che uscirà in apposito Bur (il Bollettino ufficiale della Regione Umbria) al 12 agosto.