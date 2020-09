Caccia, niente tesserini: anche a ottobre col provvisorio

Caccia, niente tesserini anche per il mese di ottobre. E’ quanto è stato comunicato nell’ultima Consulta faunistica venatoria. La Regione sta predisponendo un ulteriore tesserino provvisorio per il prossimo mese, come quello utilizzato per l’avvio della stagione venatoria.

Un tesserino provvisorio contestato dal Wwf, che ne aveva chiesto (per ora senza successo) l’annullamento, attraverso una diffida inviata alla stessa Regione.

I problemi con la tipografia che si era aggiudicata l’appalto non sono stati risolti. E così i cacciatori umbri dovranno attendere ancora per avere il tesserino venatorio.

Arci Caccia ai cacciatori: abbiate pazienza

“Nei prossimi giorni – ha comunicato ai proprio associati il presidente regionale di Arci Caccia, Emanuele Bennati – vi terremo informati sulle modalità di distribuzione al fine di non creare disagi a chi dovrà effettuare le consegne. Vi chiediamo la massima disponibilità per superare questo momento“.

La Consulta disertata da alcune associazioni

Consulta venatoria alla quale non hanno partecipato alcune associazioni. Che non hanno trovata opportuna la convocazione nel secondo giorni di caccia in base al calendario venatorio. E che chiedono, con spirito costruttivo, che le riunioni tornino ad essere effettuate in presenza e non più in modalità online.