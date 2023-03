Caccia, lepri e fagiani e... il fascino del web

Sì, finirà tutto, Fido mio, stanne certo. Meno le tasse da pagare. È solo questione di tempo. E così, perfino noi che ancora crediamo alla favola della libertà che ci regala la caccia ad ogni uscita, saremo presi per il collo dal manico dell’ ombrello regionale informatico. Ci dovremo piegare a concetti astrusi ormai onnipresenti nel quotidiano di tutti noi quanti siamo, alle parole difficilmente pronunciabili e perfino antipatiche. Sì, la tecnica – supportata dalla cosiddetta “intelligenza artificiale” (che a me fa paura solo a pensarci!) – ha il sopravvento perfino sul dio mercato. Tanto che gli italiani che hanno imparato l’ idioma fin dall’ infanzia per comprendere e farsi comprendere, oggi, paradossalmente, se non masticano l’inglese finiscono col parlare solo con se stessi. In fondo tu, Fido mio, qui sei avvantaggiato: tu sei un serio rappresentante della razza inglese, che diamine! Ergo password, SPID, FwD, android, wireless, username, account, spam, per te che sai fare lo snob e guidi a sinistra – ste cose ti allenano la memoria e ti distolgono da altre diavolerie.

Ivi compreso l’uso della farina d’insetto per pasticceria ricercata. Fido mi guarda sornione, si assesta l’ orecchio peloso e mi fa: mentre mi stai parlando, sai a cosa sto pensando? Ad Antonio Meucci. Sai che figuraccia ci avrebbe fatto se per avventura – all’epoca – gli fosse capitato fra le mani uno Smartphone senza conoscerne neppure l’ interruttore per accenderlo! E sì che quando ero ancora cucciolo, studiai alle serali che Meucci di telefoni era uno che se ne intendeva! Ma i fenomeni del chiacchieratoio regionale fanno i futuribili, loro. Loro che non hanno mai avuto una licenza in tasca inventano per noi termini astrusi, tagliano e allargano impunemente postulati, dimenticando che gli Uomini dei boschi vanno a caccia per trovare dei selvatici, e non per cercare il segnale di internet. Club e associazioni spontanee: insieme per la mobilitazione. Contate su di noi.

Sergio Gunnella, Confavi Umbria