 Caccia al lupo, nuovo vertice | Arriva anche la "Vita in diretta" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Caccia al lupo, nuovo vertice | Arriva anche la “Vita in diretta”

Luca Biribanti

Caccia al lupo, nuovo vertice | Arriva anche la “Vita in diretta”

Lun, 13/07/2026 - 11:08

Condividi su:

Continua senza sosta la caccia al lupo di Arrone dopo l’aggressione a una bimba di 4 anni. Il fatto ha destato grande preoccupazione in tutta la comunità e anche le istituzioni stanno rispondendo al bisogno di sicurezza manifestato dai cittadini. Nel pomeriggio di oggi, 13 luglio, è previsto un nuovo vertice in Regione al quale prenderanno parte il sindaco del comune della Valnerina, Fabio Di Gioia, l’assessore regionale, Thomas De Luca, rappresentanti dell’associazione Wild e forze dell’ordine. Il caso è complesso perché, a detta dei tecnici, negli ultimi anni questo è il terzo caso in Italia di un’aggressione da parte di un lupo a persone; i precedenti casi si sono registrati a Vasto e Roma. Proprio per questo, nella giornata di oggi, anche la popolare trasmissione “La vita in diretta” farà visita al Comune di Arrone per raccontare un episodio che ha destato tanto allarme e preoccupazione anche a livello nazionale.

Caccia al lupo

Il vertice in Regione servirà a coordinare le forze messe in campo per la cattura del lupo, visto che ad oggi non esiste un piano specifico per la cattura dei lupi, non essendo il territorio (in genere) interessato da emergenze nel contenimento di questa tipologia di fauna selvatica, che rimane comunque competenza della Regione. Proprio per questo si sta cercando una soluzione che possa garantire la massima tutela della popolazione e dell’animale stesso. L’obiettivo è quello della cattura del lupo per un successivo trasferimento in un contesto più adatto e la gestione del trattamento dell’animale sarà a carico dell’associazione Wild Umbria che ha in appalto dalla Regione il servizio di recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà.

Le raccomandazioni

In seguito all’episodio WildUmbria ha stilato un vademecum essenziale per consigliare alcune norme di comportamento in caso di incontro con un esemplare di lupo nei pressi di un centro abitato:

  • mantieni la calma e non cercare di avvicinarti;
  • tieni sempre i cani al guinzaglio e sotto controllo;
  • non offrirgli cibo e non lasciare alimenti o rifiuti facilmente accessibili;
  • segnala tempestivamente la presenza dell’animale alle autorità competenti, indicando luogo, orario ed eventuali informazioni utili. Un comportamento responsabile da parte di tutti contribuisce a tutelare sia la sicurezza delle persone sia la conservazione degli animali selvatici.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Frasi contro la divisa sui monitor del Pincetto, è polemica “La giunta spieghi”

Perugia

UnistraPg, l’ex padiglione di Senologia diventa la palazzina Monia Andreani: giovedì la presentazione

Terni

Si masturba e lascia bisogni in strada | Lega “Serve piano straordinario contro degrado”

dalle città

gli ultimi pubblicati

Umbria | Italia | Mondo

Caccia al lupo, nuovo vertice | Arriva anche la “Vita in diretta”

Assisi

Approvato il progetto di fattibilità tecnica per il restauro delle mura urbiche di Assisi

Foligno

Gira in auto con spray al gas CS, 31enne arrestato per detenzione illegale di aggressivi chimici

Terni

Pensione e patrimonio troppo alti, Comune respinge istanza contributo per casa di riposo

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!