Bus e navette elettriche, arrivano 17 milioni

Finanziamenti ministeriali per i mezzi per il centro storico e per le linee Brt

Arrivano quasi 17 milioni di euro a Perugia per acquistare bus e navette elettriche. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha infatti ammesso il Comune di Perugia a un finanziamento di euro 16.962.473 per l’acquisto di mezzi di trasposto pubblico locale.

L’importo sarà così suddiviso: euro 2.169.203,00 (2019-2023) per l’acquisto delle navette elettriche per le nuove linee a servizio del centro storico, previste nel PUMS; i restanti euro 14.793.270,00 (2024-2033) verranno destinati all’acquisto di veicoli elettrici per le linee BRT.

“Prosegue con grande impegno – il commento da Palazzo dei Priori – la conversione di Perugia in città sempre più sostenibile. Un processo che si concretizza anche, e soprattutto, attraverso l’efficientamento dei nostri mezzi di trasporto locale che supporta un percorso già in essere che ha come protagonista la creazione di itinerari di mobilità alternativa. Una visione che ha lo scopo di promuovere un nuovo modo di vivere la città e la quotidianità nel rispetto dell’ambiente”.