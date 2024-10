Buona la prima della Spoleto Music Academy con la masterclass di Violino Barocco del Maestro Enrico Gatti - Tuttoggi.info

Le antiche mura del centro storico di Spoleto hanno vibrato al suono di violini barocchi in questi ultimi giorni di settembre, durante la straordinaria masterclass della Spoleto Music Academy, tenuta dal Maestro Enrico Gatti. L’evento, organizzato con maestria dall’Associazione Culturale “Visioni di Autore“, ha trasformato la città in un vero e proprio laboratorio di musica antica, dove passione e tecnica si sono fuse in un’armonia perfetta. La presenza del Maestro Gatti, vero e proprio ambasciatore della musica barocca italiana nel mondo, ha elevato l’iniziativa a un livello di eccellenza internazionale, confermando Spoleto come epicentro culturale di primaria importanza.

La masterclass, ospitata nella suggestiva cornice del seicentesco Palazzo Leti – Sansi, ha permesso ai partecipanti di esplorare le peculiarità del violino barocco, le cui tecniche differiscono significativamente da quelle del violino moderno. Durante le lezioni, il Maestro Gatti ha posto particolare enfasi sull’emissione corretta del suono, la cura del tono di voce, la pronuncia precisa, la buona separazione dei “sensi” (o frasi musicali) e la direzionalità della frase, elementi fondamentali per un’interpretazione autentica della musica barocca.

Il concerto conclusivo, tenutosi il 29 settembre alle 16:30, nello stupendo Salone da Ballo ha visto la partecipazione di un folto pubblico, tra cui vari musicisti d’eccellenza, appassionati di musica e rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui l’assessore alla Cultura del Comune di Spoleto, Danilo Chiodetti. Il programma gratuito ha offerto un’apertura con tre violini barocchi e clavicembalo, per poi lasciare ampio spazio alle esecuzioni delle due allieve, Antonietta De Chiara e Dalila Guzzi, sia accompagnate dal Maestro Nicola Procaccini al clavicembalo che in alcuni assoli. Il repertorio ha spaziato tra le note dei più grandi compositori dell’epoca, da Arcangelo Corelli a Georg Friedrich Händel.

Francesco Liberati, presidente di “Visioni d’Autore”, ha commentato: “La nostra associazione ha dato vita e luce al progetto “Spoleto Music Academy”, noi tutti soci fondatori abbiamo la ferma volontà di far crescere questo ambizioso programma e desidero sottolineare l’importanza storica che la musica e il canto barocco hanno avuto per la città di Spoleto, anzi io definirei Spoleto “un teatro eccezionale” per questo genere musicale. La bellezza della musica barocca si esprime attraverso melodie tanto gentili quanto struggenti, ma al contempo gioiose e vivaci”. “L’obiettivo dell’associazione – ha concluso Liberati – è far crescere questo progetto culturale, nonostante la mancanza di contributi pubblici. Per questo motivo vorrei lanciare un appello per trovare partner che sostengano il festival e la scuola di alta formazione dedicata a questo genere musicale.Possiamo portare a Spoleto i grandi professionisti internazionali del settore e fare della “Spoleto Music Academy” una struttura di riferimento apicale per tutto il mondo della musica barocca.”.

Un contributo significativo all’organizzazione è stato apportato dal Maestro Lorenzo Coladonato, direttore d’orchestra di fama internazionale e membro straordinario dell’associazione, che ha contribuito all’evento con la sua esperienza e le sue collaborazioni di prestigio nel mondo della musica. Da sottolineare la sinergia e la collaborazione di altri due associati strategici: l’art director Elisabetta Severini e il giornale online TuttOggi.info.

Durante il pomeriggio in musica, l’Associazione “Visioni d’Autore” ha inoltre espresso la sua gratitudine al Consorzio della Bonificazione Umbra per la concessione degli spazi del Palazzo Leti-Sansi e alla Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini per il generoso supporto economico. Un ringraziamento speciale va anche a Costa D’Oro, produttore locale di olio d’oliva, che ha accolto un cameo della Masterclass durante un evento di degustazione guidata.

Il successo di questa Masterclass getta le basi per futuri progetti ancora più ambiziosi nell’ambito della formazione musicale, confermando Spoleto come un centro di eccellenza per la musica classica e barocca.

Per restare informati sui prossimi Eventi e Masterclass:

Associazione Culturale “Visioni D’Autore” Progetto Spoleto Music Academy www.spoletomusicacademy.com info@visionidiautore.it Tel: +39 329 5657047Francesco Liberati, Presidente