Bruxelles, inaugurata la Mostra dedicata al Tempio della Consolazione di Todi - Tuttoggi.info

Mostra realizzata grazie e per volontà dell’Europarlamentare Francesca Peppucci, in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Todi e ETAB

E’ stata inaugurata, questa mattina, 9 gennaio, la mostra interamente dedicata al rinascimentale Tempio della Consolazione di Todi, allestita all’interno dello spazio espositivo del Parlamento Europeo di Bruxelles. La mostra è stata realizzata grazie e per volontà dell’Europarlamentare Francesca Peppucci, in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Todi e ETAB, l’ente che ha la proprietà del Tempio. L’ Umbria è dunque di nuovo protagonista in Parlamento Europeo, e questa volta grazie a Todi, con il Tempio di Santa Maria della Consolazione, il più importante simbolo dell’umanesimo italiano.

“Essere protagonisti nel cuore d’Europa con il Tempio della Consolazione- dichiara l’Europarlamentare Francesca Peppucci (FI-Gruppo PPE)– è una grande occasione di promozione e valorizzazione non solo della città di Todi, ma anche della Regione Umbria e dell’Italia intera. Mettendo al centro il territorio di Todi tramite il Tempio della Consolazione, si evidenzia come bellezza, storia e cultura, sono colonne del nostro vivere e della nostra quotidianità- continua l’On. Peppucci (FI-Gruppo PPE)- un patrimonio da conservare e proteggere ma allo stesso tempo da diffondere per permettere a tutti di poterne usufruire”

A fare da cornice a questo capolavoro in mostra, le voci del Coro Madre Speranza, invitate dall’ On. Peppucci, per la solenne occasione, che dirette dal Maestro Marco Venturi, da anni contribuiscono a diffondere non solo il nome della Beata Madre Speranza nel mondo, ma anche la capacità che un territorio riesce ad esprimere attraverso la musica liturgica e non solo, come ha piacevolmente ricordato l’On. Peppucci.

Parole di grande apprezzamento anche da parte del Sindaco Di Todi, Antonino Ruggiano, presente a Bruxelles: “E’ motivo di grande orgoglio per il Comune di Todi essere qui a Bruxelles a rappresentare la nostra città, insieme a Etab, e a presentare alla comunità internazionale e al Parlamento europeo uno dei gioielli dell’arte rinascimentale mondiale. Grazie all’On. Peppucci, siamo in grado di essere al centro della vita comunitaria con una delle nostre eccellenze – commenta il Sindaco – La mostra che presenterà la Consolazione e che ha visto la partecipazione di tanti cittadini e del Coro di Madre Speranza, presenta un aspetto interessantissimo, ossia lancia la campagna di promozione della nostra città per il 2024 e siamo sicuri che i risultati che otterremo saranno all’altezza delle nostre aspettative”

Anche il Presidente di Etab La Consolazione, Leonardo Mallozzi, ha voluto esprimere la sua gratitudine: “Ringraziamo L’Onorevole Peppucci per questa importante opportunità che oltre a far conoscere e promuovere il territorio in tutte le sue forme tramite un attrattore turistico fra i più importanti del Rinascimento italiano, il Tempio della Consolazione, ci consente anche di attirare attenzione verso uno dei monumenti che ha bisogno di cure specializzate ed onerose- sottolinea Mallozzi- e quindi anche di attrarre la sensibilità di investitori privati e capitali, derivanti da finanziamenti pubblici, che possono aiutarci a tramandare ai posteri questo importante avere”

Una grande emozione anche per il Coro Madre Speranza nel partecipare a questo evento “Come Maestro del coro Madre Speranza sono onorato di poter portare la nostra esperienza musicale e il nome della nostra città e del nostro Santuario di Collevalenza in questo importante luogo- le parole del Maestro Marco Venturi- Speranza è il nome della Beata che ha fondato il Santuario e l’ordine dell’amore misericordioso, speranza è l’augurio che vogliamo portare anche al Parlamento Europeo e a tutti coloro che ci lavorano”

Il nuovo anno è iniziato ancora con i riflettori puntati sul “cuore verde d’Italia” per far conoscere le tante realtà, ricche di storia, cultura e fascino che da secoli ispirano in bellezza, appartenenza e rappresentano la Regione Umbria nel mondo intero

“Nell’ambito della mia attività parlamentare – conclude l’On. Francesca Peppucci – ho sempre cercato di creare opportunità per la Regione Umbria ed oggi questo ulteriore evento che viene organizzato in Parlamento europeo, mostra come anche i piccoli territori possono esprimere eccellenze e capolavori che il mondo intero guarda e a cui si ispira”