Brutto stop Perugia, Cittadella espugna il “Curi”

Brutto stop per il Perugia nella 12^ giornata di serie B. Al “Curi” i biancorossi non hanno dimostrato la grinta e il gioco visti a Crotone (vittoria per 3-2) e alla fine è arrivata la prima sconfitta interna stagionale per mano di un dinamico Cittadella.

Oddo opta per Nicolussi-Caviglia trequartista, dietro a Iemmello e Falcinelli, ma la fase offensiva non sembra funzionare troppo fin dall’inizio. Dopo soli 7′, infatti, è proprio il Cittadella ad andare in vantaggio con un bellissimo gol a giro, da fuori, di D’Urso. Il Perugia si fa sentire al 10′ con una conclusione di Falcinelli ma Paleari respinge. I veneti, però, sfruttano al meglio le tante imprecisioni dei biancorossi e, al 19′ colpiscono pure il palo con lo scatenato Diaw, dopo una miracolosa parata d’istinto di Vicario. L’attaccante del Cittadella ci riprova poi nei minuti di recupero del primo tempo e stavolta non sbaglia, insaccando il 2-0 in spaccata un cross dalla sinistra.

La ripresa si apre sempre con troppi errori individuali dei Grifoni, con gli attaccanti spesso raddoppiati dagli ospiti. Il primo vero squillo del Perugia arriva nel miglior momento del Cittadella ma, al 64′, sul colpo di testa di Iemmello, Paleari compie un vero e proprio miracolo. I veneti non si fanno certo impressionare e, tre minuti dopo, D’Urso centra la traversa. Il fischio finale arriva impietoso senz’altre occasioni di rilievo. Per il Perugia è sicuramente un’occasione persa per stare tra le prime tre della classifica.

