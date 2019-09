Brusco stop Perugia a Empoli, al “Castellani” finisce 3-0

Dal “Castellani” di Empoli il Perugia torna sconfitto per la prima volta nel campionato in corso. Dopo tre vittorie e due pareggi i biancorossi subiscono l’avvio fulminante dei toscani (2-0 al 12′), senza più riuscire a riprendere il match.

All’8′ è protagonista Frattesi, che con un’azione personale sulla sinistra, si accentra e scaglia il tiro dell’1-0 sul secondo palo. Passano tre minuti e Balkovec trova Mancuso in area, che con un colpo di testa batte Vicario per il raddoppio dell’Empoli. Il Perugia si sveglia solo intorno al 23′ quando Iemmello si libera di Romagnoli e, dall’interno dell’area, conclude sul fondo.

Nella ripresa è ancora Empoli con La Gumina che, al 53′, lascia partire un siluro che Vicario respinge a mano aperta. L’attaccante dei toscani ci prova anche al 72′ quando, pescato da Mancuso, colpisce la traversa a porta praticamente vuota. Nonostante il doppio svantaggio il Perugia non molla ma all’87’ Mazzocchi perde palla in uscita, Dezi ne approfitta e trova Mancuso in area che non sbaglia e chiude la partita con il gol del 3-0.

