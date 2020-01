Brunello Cucinelli: settimana da protagonista in Borsa e al Pitti Uomo - Tuttoggi

Nella settimana in cui il titolo Brunello Cucinelli è stato protagonista alla Borsa di Milano, passando da 32 euro ad oltre la soglia dei 35, il re del cashmere ha portato al Pitti Uomo di Firenze il suo modello di “eleganza urbana” per la prossima stagione autunno/inverno 2020, dedicata appunto all’uomo metropolitano. Abiti caratterizzati da un lusso raffinato ma non impegnativo e colori naturali, in linea anche con il tema della sostenibilità ambientale suggerito quest’anno dalla rassegna fiorentina.

Una “moda sostenibile” secondo quel concetto di armonia tra l’uomo e il creato che è alla base della filosofia imprenditoriale di Brunello Cucinelli. Una moda classica che però si rinnova e si reinterpreta, ad esempio nei colori, tra i quali emergono, accanto a quelli tradizionali neutri, il rosso melograno e l’arancio carota. E negli stili, con i pantaloni che assumono linee più morbide e le giacche sartoriali che diventano avvolgenti.

Elementi che rendono le collezioni proposte da Brunello Cucinelli intramontabili. Anche per questo il re del cachemire è stato eletto da GQ in Gran Bretagna il terzo uomo più elegante del mondo.