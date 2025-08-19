Brunello Cucinelli scala la classifica dei Paperoni di Piazza Affari

Con un valore della quota della casa di moda Brunello Cucinelli di 3.312,30 milioni di euro, il re del cashmere e la sua famiglia vengono collocati al tredicesimo posto tra i Paperoni di Piazza Affari nella classifica stilata da MF – Milano Finanza. Una classifica che valuta non i patrimoni personali o aziendali, ma quelli borsistici alla chiusura del primo agosto di ogni anno.

In un solo anno le quote detenute dalla famiglia Cucinelli della casa di moda fondata da Brunello Cucinelli hanno guadagnato il 17,40% (pari a 491 milioni di euro). Un incremento che consente al re del cashmere e alla sua famiglia di fare un balzo tra i ricchi di Piazza Affari, guadagnando tre posizioni e collocandosi al 13esimo posto.

In un classifica che, dopo le partecipate statali, vede la conferma ‍come primo nucleo familiare per ricchezza azionaria degli eredi di Leonardo Del Vecchio, con un patrimonio complessivo che arriva a 51,5 miliardi.

Seguono la famiglia Rocca (Tenaris) e la famiglia Agnelli – Elkann – Nasi (Exor), sul terzo gradino del podio, nonostante la cessione in un anno di quasi il 10%. Arretra anche la famiglia Prada – Bertelli. Nella top ten anche Caltagirone Francesco Gaetano (e famiglia), Piero Ferrari, la famiglia Benetton, la sorpresa Franco Stevanato e famiglia, la famiglia Doris – Tombolato (Banca Mediolanum, Mediobanca), la famiglia Buzzi,

Appena fuori dalla top ten gli eredi Berlusconi, con un patrimonio azionario (per Banca Mediolanum, MFE, Mondadori) di 4.438,50 milioni di euro.

Quindi la famiglia Garavoglia (Campari), seguita da Brunello Cucinelli, che precede Giorgio Armani (Essilorluxottica, The Italian Sea G.).