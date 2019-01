Brunello Cucinelli, nel 2018 ricavi a 553 milioni (+10,7%)

share

0 shares Share

Tweet

Pin

La casa di moda umbra Brunello Cucinelli ancora in evidenza alla Borsa di Milano nel giorno in cui sono stati diffusi i risultati preliminari 2018 relativi ai ricavi. Al termine delle contrattazioni, l’azienda di Solomeo ha chiuso a +3,78% a 31,6 euro per azione, valore massimo da un mese.

Confermate dai dati comunicati alla chiusura delle contrattazioni le attese degli analisti, da Mediobanca Securities e Equita Sim. I broker si aspettavano che il gruppo umbro della moda avrebbe reiterato la previsione di un incremento delle vendite in doppia cifra anche per il 2019.

I risultati e le aspettative per il 2019

Nel 2018 Brunello Cucinelli ha visto salire i ricavi netti consolidati dell’8,1% a cambi correnti a 553 milioni di euro (+10,7% a cambi costanti). Stando ai dati preliminari della gestione del 2018, esaminati dal Cda della maison, è stato registrato un aumento delle vendite dell’8,8% sui mercati internazionali e del 4,2% a 88,3 milioni su quello italiano (incidenza del 16% sul totale). In particolare, è stato registrato un +8,5% in Europa (a 163,7 milioni, peso del 29,6%), +3,9% in Nord America (a 187,2 milioni, incidenza del 33,9%), +28,5% nell’area Greater China (a 54,8 milioni, peso del 9,9%) e +10,7% nel resto del mondo (59 milioni, incidenza del 10,7%).

L’indebitamento finanziario è stato pari a 15 milioni di euro, in leggero miglioramento sul 2017, e sono stati investiti 45 milioni, con l’obiettivo di tenere altissima l’immagine del brand, nel canale fisico e in quello digitale.

Per Brunello Cucinelli il 2018 è stato “un altro anno chiuso in modo splendido, sia in termini di numeri sia sotto il profile dell’immagine generale del brand a livello mondiale” e ha sottolineato che il gruppo continua “a sostenere, ad avere fiducia e a investire” in Italia, “percependo il grande valor che questa rappresenta a livello mondiale per la sua creatività, qualità, manualità“.

Nel 2018 le quotazioni di Brunello Cucinelli sono aumentate dell’11% in Borsa a fronte del -16,5% del Ftse All Share.

Cucinelli, anche alla luce degli ordini per la Primavera-Estate 2019, ha detto che il gruppo “immagina un altro anno a venire con una crescita garbata in linea con il 2018“.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa