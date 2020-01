Brunello Cucinelli, altro boom in Borsa: superata quota 35 - Tuttoggi

Non si arresta la corsa in Borsa del titolo Brunello Cucinelli spa, dopo le anticipazioni sui risultati del 2019 e le ottime prospettive per il 2020 comunicate dal Cda.

Dopo aver guadagnato il 7% in due giorni, oggi (giovedì) il titolo della casa di moda di Solomeo ha guadagnato ancora l’1,62%, con un’impennata nella parte finale della seduta che ha portato a chiudere le contrattazioni a quota 35,12.

Superato dunque il tetto dei 35 euro, anche se gli analisti di Teleborsa ipotizzano nel breve periodo un obiettivo individuato a quota 35,84 con una possibile correzione fisiologica non sotto ai 32,72 euro.