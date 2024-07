BRT, subito convocata una riunione con il sindaco

In campagna elettorale Vittoria Ferdinandi si era impegnata a valutare, così come altri dossier relativi a grandi opere, anche il progetto del BRT (Bus Rapid Transit), ideato per collegare con mezzi elettrici le zone di Castel del Piano, San Sisto, via Settevalli e Fontivegge, in collegamento con il Minimetro.

E già alcune associazioni, una volta eletta sindaca e varata la Giunta, hanno ricordato gli impegni. Con Italia Nostra che è tornata anche ad auspicare, eventualmente, “il coraggio di bloccarlo anche a costo di rinunciare al relativo finanziamento e altri pesi, poiché il Metrobus sarà di nessuna efficacia e sicuro debito sulle spalle dei perugini esattamente come il Minimetrò”.

Del tema si parlerà in un confronto pubblico, organizzato per martedì 23 luglio alle ore 21 a San Sisto, nei locali del Comitato elettorale. Una prima riunione, informano gli organizzatori, per un confronto e un aggiornamento sullo stato del progetto BRT. A cui parteciperanno la sindaca Ferdinandi e l’assessore alla Mobilità Pierluigi Vossi.

Un incontro nel quale dovrà essere delineato l’approccio rispetto al progetto finanziato col Pnrr e con alcune aree d cantiere già delimitate.