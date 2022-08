Bretella Ast San Carlo, Salvati "Nessun pericolo per ambiente, opera necessaria" - Tuttoggi

Metalli pesanti e rischi ambientali

L’assessore inoltre precisa che, preliminarmente al progetto sono state fatte eseguire da laboratori specializzati analisi sui terreni oggetto della costruzione da cui sono risultati valori di sostanze inquinanti largamente al di sotto dei valori soglia di contaminazione, escludendo quindi ogni rischio per maestranze ed abitanti.

Il bosco centenario

“Come risulta dalla documentazione fotografica in possesso del Comune di Terni risalente al 1956, e comunque facilmente reperibile sul sito della Regione dell’Umbria, è evidente che in tale data i luoghi erano ancora adibiti ad uso agricolo e seminativo senza alcuna significativa presenza di alberi. I sopralluoghi effettuati con tecnici forestali specializzati – si legge ancora nella nota – hanno evidenziato una preponderante presenza di esemplari di “cipressi dell’Arizona” specie totalmente estranea all’autoctonia dei luoghi. Tale specie fu largamente impiegata intorno agli anni ’60 per piantumazioni a bassissimo costo e senza particolare pregio. In ogni caso, nel progetto è previsto, a carico del Comune di Terni, la ripiantumazione degli esemplari abbattuti in modo da salvaguardare l’equilibrio ambientale”.

L’itinerario francescano

“Si precisa che il nuovo tracciato stradale attraversa un’area sulla quale non esiste traccia di passaggi e/o sentieri di alcun genere, perlopiù incolta e transitando ad una distanza dalle abitazioni esistenti di un centinaio di metri. Si segnala che la Soprintendenza regionale, appositamente interessata, ha rilasciato i previsti nullaosta sul progetto senza rilevare elementi di criticità. Quanto sopra ve lo volevo comunicare per ripristinare la realtà dei fatti – conclude la Salvati – smentendo affermazioni artificiosamente alterate da chi, non so per quale interesse, intende ostacolare un’opera tanto strategica per la città tutta. Noi andremo avanti senza indugio con le procedure per l’affidamento dei lavori che mi auguro vengano ultimate prima possibile in modo che si possa così aprire questo cantiere che la città aspetta da decenni”.