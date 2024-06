Bravi fuori dal consiglio per un errore di trascrizione? Lunedì riunione dell'Ufficio elettorale - Tuttoggi.info

Giallo su un possibile errore di trascrizione di un verbale, lunedì si deciderà se in Consiglio a Foligno va Bravi o Mariani

Si riunirà nuovamente lunedì primo luglio l’Ufficio centrale elettorale, presieduto dal giudice Marta D’Auria, per valutare la correttezza dei dati elettorali di Foligno dopo che nelle ultime ore è emerso – come anticipato da Tuttoggi.info – un errore materiale che potrebbe portare ad escludere dal consiglio comunale Mario Bravi in favore di Seriana Mariani tra le fila della minoranza.

In ballo, secondo quanto trapelato ieri, ci potrebbe essere un errore di trascrizione in un verbale, che avrebbe conteggiato 100 voti in meno ad un candidato invece che ad un altro (i nomi sono appunto quelli di Mario Bravi e Seriana Mariani del Pd). Per verificare dunque la correttezza dei dati, prima ancora di eventuali ricorsi, si riunirà – presso il Comune di Foligno, lunedì alle 9.40 – l’Ufficio centrale elettorale.

In una comunicazione, inviata dalla stessa presidente D’Auria, alla segreteria generale dell’Ente, si rende noto della nuova convocazione sottolineando, tra l’altro, che “dall’interlocuzione avuta per le vie brevi, nella serata del 27 giugno con il servizio elettorale del Comune, pare emergere un errore materiale nella compilazione di un verbale dell’ufficio centrale” e si ritiene opportuno “verificare l’effettiva sussistenza dell’errore onde assumere le conseguenti determinazioni, considerato che il potere dell’ufficio in ordine alla correzione, in sede di autotutela, di errori materiali eventualmente riscontrati nelle operazioni di verbalizzazione può essere esercitato fino al momento in cui non sia effettuata la convalida degli eletti”.