‘Brain Drain – Quando migrano i residenti’ Workshop gratuiti di teatro per giovani adulti, a cura del Progetto Mandela - Tuttoggi.info

'Brain Drain – Quando migrano i residenti' Workshop gratuiti di teatro per giovani adulti, a cura del Progetto Mandela

‘Brain Drain – Quando migrano i residenti’ Workshop gratuiti di teatro per giovani adulti, a cura del Progetto Mandela

I workshop si svolgeranno presso la Casa delle Donne di Terni, in via Ludovico Aminale, 20-22
Sono aperte fino al 18 settembre le iscrizioni alla serie di workshop teatrali ‘Brain Drain – Quando migrano i residenti’, la nuova iniziativa a cura del Progetto Mandela a Terni, rivolta alla fascia universitaria e giovane-adulta.

Quattro workshop, ognuno dedicato a una diversa disciplina teatrale (drammaturgia, scenografia digitale, recitazione e regia), condotti da artisti e docenti di provata esperienza, per affrontare il tema della fuga dei cervelli proprio attraverso la voce dei giovani della comunità. Finanziati da ADISU Umbria, la partecipazione è totalmente gratuita. 

L’obiettivo di “Brain Drain – Quando migrano i residenti” è dare un’opportunità ai giovani di sperimentare il teatro, offrendo una panoramica completa delle varie forme di professionalità legate al mondo dello spettacolo, aprire uno spazio di confronto, empatia e socializzazione in un contesto dinamico, stimolante e puntando l’attenzione, allo stesso tempo, su un tema delicato e di grande importanza per gli universitari e per chi si approccia al mondo del lavoro, ossia la fuga dei cervelli.

Gli incontri avranno luogo tra settembre e dicembre 2025. Il programma si articolerà in quattro moduli intensivi distribuiti nei fine settimana, nell’arco di quattro mesi, per un totale di 12 ore di formazione a sessione e di 24 ore a modulo, in una formula strutturata per adattarsi alle esigenze dei giovani. Gli studenti hanno la possibilità di iscriversi a uno, più o tutti i moduli, un’ottima occasione per avvicinarsi a discipline diverse e arricchire così il proprio percorso formativo.

A conclusione del progetto ‘Brain Drain – Quando migrano i residenti’, andrà in scena per la comunità cittadina lo spettacolo teatrale frutto del lavoro corale dei partecipanti, interamente ideato, scritto, interpretato e realizzato dagli studenti, con la supervisione e la guida dei docenti.

I workshop si svolgeranno presso la Casa delle Donne di Terni, in via Ludovico Aminale, 20-22, Terni.

Le iscrizioni possono effettuarsi tramite mail, scrivendo all’indirizzo progetto.mandela@gmail.com, o via messaggio WhatsApp, al numero +39 3279326990. 



Luogo: sede di Progetto Mandela c/o Casa delle Donne , Via Aminale 20/22, TERNI, TERNI, UMBRIA

