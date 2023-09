Bozzolan, Perugia come rampa di lancio per il giovane azzurro

L'esterno classe 2004 arrivato dalle giovanili del Milan dopo l'ottimo Europeo U19

Uno dei volti nuovi del Perugia arrivati in questa turbolente sessione di calciomercato è Andrea Bozzolan, terzino classe 2004, in prestito dal Milan. Con una serie di ottime prestazioni giovanili e un futuro promettente, Bozzolan ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio e dei direttori sportivi.

Durante il suo periodo con le giovanili del Milan ha dimostrato il suo talento e la sua versatilità. La scorsa stagione ha collezionato un totale di 26 presenze in Primavera 1, fornendo 5 assist che testimoniano la sua abilità di saper contribuire anche in fase offensiva. Inoltre, ha avuto l’opportunità di misurarsi a livello internazionale, giocando 8 partite in Youth League.

Un momento di particolare orgoglio per Bozzolan e per tutto il calcio italiano è stata la sua partecipazione all’Europeo U19 con la Nazionale italiana, che ha portato alla vittoria del torneo.

Andrea è un terzino di spinta, noto per la sua velocità e agilità lungo il lato del campo. Alto 1,78 metri, è un giocatore che può far valere la sua presenza in difesa e in attacco su situazioni di palla inattiva. Ma ciò che lo rende davvero speciale è il suo piede sinistro educato, che gli permette di effettuare cross precisi e di calciare con potenza dalla distanza.

Il giovane talento milanista ha recentemente iniziato la sua avventura con il Perugia e i suoi primi passi con i Grifoni hanno mostrato il suo potenziale. Ha debuttato da titolare nella prima partita stagionale contro il Pescara, terminata 1-1. Inoltre, ha avuto l’opportunità di entrare in campo nel finale della partita vinta dal Perugia contro la Spal.

È evidente che sta cercando di adattarsi rapidamente alla sua nuova squadra e all’ambiente perugino. Questo trasferimento rappresenta una nuova sfida per il giovane terzino: è la sua prima esperienza lontano da Milano, dove ha trascorso gran parte della sua giovane carriera calcistica. Tuttavia, la sua abilità e il suo impegno sembrano farlo sentire a suo agio fin da subito nella nuova realtà.

Per il Perugia, Bozzolan rappresenta una potenziale “rampa di lancio” verso il successo. Il club ha dimostrato una lunga tradizione di sviluppo di giovani talenti e potrebbe offrirgli l’opportunità di mostrare il suo vero potenziale in un ambiente di calcio professionistico.

In conclusione, Andrea Bozzolan è un nome che dovremmo tenere d’occhio. Il suo talento e la sua dedizione al gioco lo rendono un giocatore promettente che potrebbe avere un futuro brillante. Con il Perugia come suo nuovo palcoscenico, il giovane terzino potrebbe presto stupire e conquistare il cuore dei tifosi.

Riccardo Mancini