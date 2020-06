Confartigianato, arrivano gli ammortizzatori Covid-19

Anche i dipendenti delle imprese artigiane che non hanno lavorato a causa dell’emergenza Coronavirus potranno avere le attese prestazioni di sostegno al reddito.

“Finalmente è stata sbloccata la prima tranche di risorse per le prestazioni di sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese artigiane in sospensione dal lavoro ‘per Covid-19’, grazie al grande lavoro svolto dalla Confartigianato nazionale attraverso i suoi massimi esponenti, dal presidente Giorgio Merletti al segretario generale Cesare Fumagalli”, commentano con soddisfazione Giorgio Buini, vice presidente vicario di Confartigianato Imprese Perugia, ed il segretario Stelvio Gauzzi. Sottolineando che sono nella disponibilità del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato parte dei fondi stanziati dal Decreto Rilancio.

Ora, il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato potrà proseguire con l’erogazione delle prestazioni già da tempo avviata per i mesi di febbraio e marzo, prima dell’emergenza Covid.

Il trasferimento delle risorse a FSBA era atteso dal 19 maggio, ripetutamente sollecitato da Confartigianato. Che, anche venerdì, con una dichiarazione alla stampa del segretario generale Cesare Fumagalli, aveva bollato come “inaccettabile il ritardo immotivato”, sollecitando al Governo risposte immediate: “Ci spieghino i ministri del Lavoro e dell’Economia – aveva detto Fumagalli – quale giustificazione può avere il non trasferimento di somme già stanziate. Lo spieghino agli imprenditori artigiani che non sanno più che risposte dare ai loro collaboratori. E’ questa è la capacità di risposta all’emergenza? Trentasette giorni per trasferire i soldi? Abbiamo un problema davvero grave di cattiva burocrazia”.

“Ora – sottolinea il segretario di Confartigianato dopo lo sblocco dei primi fondi – ci aspettiamo che in continuità vengano accreditate le restanti risorse previste dal Decreto Rilancio”.

Buini e Gauzzi concludono sottolineando il grande supporto e la straordinaria importanza che il Fondo FSBA rappresenta per la vita di tantissime micro e piccolissime imprese dell’artigianato, che rappresentano oltre il 95% del tessuto produttivo dell’Umbria e del Perugino. E quindi per l’economia reale del territorio E plaudono al grande lavoro svolto dalla dirigenza nazionale di Confartigianato.