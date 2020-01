Botta e risposta Zuccarini - Mismetti: "Basta con lo scaricabarile"

Ormai la politica si fa sui social, compresi i botta e risposta.

Così, al sindaco Stefano Zuccarini che spiega che lo svincolo di San Giovanni era un problema ereditato, l’ex Nando Mismetti usa Facebook e attacca: “Come normale,quando si succede alla amministrazione precedente, si ereditano risultati positivi e cose da fare. È ora di finirla con il giochino i problemi colpa di chi c’era prima, le cose buone sono arrivato io. In questi giorni ci si pavoneggia per essere ricevuto dal Presidente della Repubblica per un lavoro fatto nel 2017/8 e poi si attacca sul lascito di problemi nella zona di San Giovanni Profiamma“.

L’eredità

“Voglio ricordare che in questo caso la nostra eredità corrisponde a: completamento dei lavori attesi da decenni per la messa in sicurezza della Flaminia, metanizzazione loc. Treggio, sistemazione ponte di Scanzano, sistemazione frana interno della frazione, nuova scuola materna in costruzione con soldi del bilancio comunale. Se poi si ritiene urgenti ulteriori interventi si può fare la scelta di utilizzare i circa 400000€ previsti dal nuovo piano opere pubbliche per via campagnola”.