Borse di studio, domande al Comune di Foligno entro il 25 febbraio

La Regione dell’Umbria ha stabilito criteri e modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2018/2019. Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie secondo grado, appartenenti a famiglie il cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per l’anno 2019 rientra nella soglia di 10.632,94 euro.

E’ già possibile presentare la domanda direttamente al Comune di Foligno fino al prossimo 25 febbraio sul modello, che si può trovare sul sito Internet del Comune, www.comune.foligno.pg.it o all’ufficio servizi scolastici, al quarto piano del palazzo comunale, con ingresso in via Colomba Antonietti, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dal martedì e dal giovedì dalle 15 alle 17,30. Occorre attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E, per l’anno 2018, pari o inferiore a 10.632,94 euro.

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne. Le domande pervenute dopo il 25 febbraio non saranno prese in considerazione.

