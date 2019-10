Borse di studio, approvato bando | A disposizione 10 mila euro per gli studenti meritevoli

Con la delibera n. 311 del 22 ottobre 2019 la Giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Istruzione, ha approvato il bando e i relativi schemi di domanda (in fase di pubblicazione) per l’assegnazione delle borse di studio per gli studenti meritevoli residenti nel Comune di Umbertide per l’Anno scolastico 2018/2019.

Le borse di studio, che ammontano a 10mila euro, saranno così ripartite: 6 borse di studio dal valore di 600 euro ciascuna agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, corrispondenti ad un importo massimo di premi pari a 3600 euro; 8 borse di studio del valore di 800 euro ciascuna, riservate agli studenti universitari, corrispondenti ad un importo massimo di premi pari a 6400 euro.

Potranno presentare domanda per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti residenti nel Comune di Umbertide da almeno tre anni alla data di pubblicazione dell’avviso.

Saranno ammessi alla borsa di studio per la scuola secondaria di secondo grado gli studenti: che abbiano un ISEE uguale o inferiore a 40mila euro; che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 la classe 5° della scuola secondaria di secondo grado; che abbiano conseguito nel diploma finale di Stato una votazione non inferiore a 95/100 e acquisito nel triennio precedente crediti tra 22 e 25; che abbiano effettuato la domanda di iscrizione universitaria nello stesso anno in cui presentano la domanda; che presentino la documentazione richiesta dal regolamento.

Saranno ammessi, invece, alla borsa di studio universitaria gli studenti: che abbiano un ISEE uguale o inferiore a 40mila euro; iscritti a università statali o autorizzate a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dallo Stato; che abbiano superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi per gli anni accademici precedenti a quello corrente; che abbiano superato, nell’anno accademico 2018/2019, esami per un ammontare pari ad almeno il 50% dei crediti previsti dal proprio piano di studi per il medesimo anno accademico; che presentino la documentazione richiesta dal regolamento.

Le domande per la richiesta della borsa di studio, prodotta in carta semplice, debitamente compilata e sottoscritta, dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando presso l’ufficio protocollo del Comune di Umbertide entro e non oltre le ore 13 di giovedì 25 novembre 2019, compilando il modulo di richiesta (che sarà disponibile presso l’ufficio Servizi Scolastici, Istruzione, Asili Nido e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente sotto la voce – Albo Pretorio On line – Sezione Bandi e Concorsi) e allegando copia del pagamento di iscrizione universitaria, al primo anno accademico o agli anni accademici.

