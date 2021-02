Borsa di Studio "Franco Todini", tutto pronto per la cerimonia di consegna - Tuttoggi

Protagonisti della 33esima edizione otto studenti meritevoli di Todi diplomatisi nel 2019. Il19 febbraio diretta streaming dall’Istituto ‘Ciuffelli-Einaudi’

Si terrà venerdì 19 febbraio alle 16 la cerimonia di consegna della ‘Borsa di studio Franco Todini’, un appuntamento ormai fisso che premia con un contributo economico gli studenti più meritevoli che si sono diplomati nelle scuole secondarie di secondo grado di Todi.

Organizzata dalla ‘Fondazione ing. Franco Todini – Cavaliere del lavoro’, la 33esima edizione avrà come protagonisti otto giovani che hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 2018/2019 e si svolgerà in modalità digitale nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti.

La cerimonia potrà essere seguita in diretta streaming dal sito web dell’ Istituto di istruzione superiore (Iis) ‘Ciuffelli-Einaudi’, collegandosi al link www.isistodi.edu.it/2021/02/16/consegna-borse-di-studio-todini-diretta-streaming/

“La nuova empatia digitale a cui ci sta costringendo da un anno questa pandemia, non ferma il desiderio della Fondazione Todini di essere vicina agli studenti eccellenti di Todi – ha dichiarato la presidente Luisa Todini – per aiutarli ad essere pronti alle sfide dell’apprendimento lungo tutto il corso della vita. Oggi, più che mai, la conoscenza è lo strumento migliore per essere vicini ai bisogni della comunità ed essere pronti ad un mondo del lavoro in continua evoluzione”.

“Tornano anche quest’anno le Borse di studio della Fondazione Franco Todini, in un momento così particolare per la scuola e per gli studenti” – ha commentato Antonino Ruggiano, sindaco di Todi –. Tornano a sottolineare, da un lato, l’amore e l’attenzione della famiglia Todini per la città di Todi e dall’altro il senso di profondo civismo che ci ha insegnato il Cavalier Franco Todini, uomo di rare capacità, che ha conosciuto la gavetta e sempre dato il giusto rilievo alla preparazione e alla conoscenza. Sapere che, in questo mondo apparentemente così lontano dalla meritocrazia, con questa borsa di studio si continua a premiare gli studenti meritevoli, è un vero e proprio balsamo per il cuore. La città di Todi è e sarà eternamente grata alla Fondazione ed alla Famiglia Todini”.

Dall’Iis ‘Ciuffelli-Einaudi’ parteciperanno il dirigente scolastico, Marcello Rinaldi, e la presidente della Fondazione, Luisa Todini, mentre in collegamento ci saranno Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Antonino Ruggiano, sindaco di Todi, Roberto Rettori, delegato del Rettore dell’Università degli studi di Perugia, Antonella Iunti, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria e il dirigente scolastico del Liceo ‘Jacopone da Todi’, Sergio Guarente.