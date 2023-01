Bookcrossing, l'iniziativa della biblioteca comunale di Baschi - Tuttoggi

“Il bookcrossing – spiega il Comune – è un ottimo sistema che permette ai libri di viaggiare e di raggiungere tutte le persone”.

In occasione dell’apertura della casetta, la biblioteca comunale ha anche reso nota la classifica dei libri più letti fra quelli presi in prestito nel 2022. Per quanto riguarda i bambini, al primo posto c’è “Pimpa e la talpa Camilla”, al secondo “I colori” e al terzo “Chi mi ha rubato il naso”. Per la categoria ragazzi, al primo posto “Guerre in famiglia”, al secondo “Cuori di carta” e al terzo “Harry Potter e il calice di fuoco”. Per gli adulti, infine, al primo posto “Il labirinto ai confini del mondo”, al secondo “Il nemico di Bourne” e al terzo “Almost blue”.