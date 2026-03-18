Bonifica a Fontivegge, Prisco si congratula dopo il blitz: "Lo Stato c’è e non arretra" - Tuttoggi.info

“Grazie alle Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco che da questa mattina sono intervenuti a Fontivegge per la bonifica dell’ex palazzo Enel sopra il parcheggio della stazione, immobile oggetto di occupazione abusiva. All’operazione hanno partecipato Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale e Vigili del Fuoco”.

“Si tratta di un intervento che va nella direzione del ripristino della legalità in un’area della città – dichiara il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco –. Ringrazio tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco per la professionalità dimostrata ancora una volta”.

“Le occupazioni abusive non possono essere tollerate – prosegue Prisco – perché rappresentano una ferita al principio di legalità e alimentano situazioni di degrado e insicurezza. Oltre 4.000 sgomberi effettuati in Italia dimostrano che lo Stato c’è e che, grazie al lavoro coordinato delle istituzioni, si possono recuperare spazi sottraendoli al degrado”.

“Il tema della sicurezza urbana – conclude Prisco – resta una priorità assoluta. Occorre proseguire con determinazione su questa strada, rafforzando i controlli sul territorio e intervenendo con fermezza contro ogni forma di illegalità, per restituire decoro e vivibilità ed evitare che interventi come quello di oggi vengano vanificati. Allo stesso tempo, è necessario ora adottare misure di carattere territoriale come controlli a tappeto sugli immobili, strumenti regolamentari più efficaci per la chiusura dei locali a rischio e un’accelerazione del percorso di riqualificazione urbana e sociale, affinché il lavoro di queste azioni non venga vanificato”.