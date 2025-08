Bomba d'acqua a Bastia, grandine a Perugia: ore di maltempo sull'Umbria AGGIORNAMENTI - Tuttoggi.info

Ore di maltempo sull’Umbria, come era stato annunciato dalle previsioni meteo, con la perturbazione che si sta spostando dal Nord al Centro Italia.

Nella tarda mattinata forti piogge in Altotevere.

Poi, la pioggia si è spostata sul Perugino, dove in alcune zone si è verificata una breve ma intensa grandinata.

Pioggia e veto anche nel Folignate e nello Spoletino.

Bomba d’acqua a Bastia Umbra, con diversi allagamenti e disagi. Con il supporto della protezione civile è stato appena effettuato un sopralluogo nei principali sottopassi e nelle vie maggiormente interessate, che risultano attualmente tutti liberi e pienamente utilizzabili.

Il Comune informa che è in corso un monitoraggio costante dell’andamento della piana del fiume, al fine di prevenire eventuali criticità.

Per quanto riguarda i casi di allagamento nei condomini, si invita a predisporre o attivare sistemi di pompaggio al fine di evitare ulteriori danni in caso di nuove precipitazioni. L’intervento preventivo in queste situazioni è fortemente raccomandato.

Il Comune di Bastia Umbra, insieme alla Protezione Civile, resta in contatto operativo e costante per garantire la massima prontezza nelle prossime ore.

(notizia in aggiornamento, foto generica d’archivio)