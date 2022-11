Boato nella notte, bancomat sradicato con un carroattrezzi | Ladri in fuga - Tuttoggi

Prima la spaccata e poi il tentativo di trascinare via il "pesante" bottino, rimasto lì | I malviventi costretti ad una fuga anticipata a mani vuote, il locale della banca è stato sventrato

Colpo notturno alla filiale Unicredit di via Roma, a Valfabbrica. I ladri hanno usato un metodo ormai “classico” ma distruttivo, “sradicando” letteralmente il bancomat dalla sua sede.

Sono ancora in corso di accertamento le dinamiche del furto – non andato nemmeno a buon fine (l’Atm giace ancora lì a terra) – ma i ladri avrebbero usato un carroattrezzi (trovato poco lontano), prima per sfondare l’ingresso dello sportello automatico e poi per tentare di trascinarsi dietro il sostanzioso ma “pesante” bottino, agganciando uno o più cavi allo stesso bancomat.