BNI, una rete che fa la differenza in Umbria | Presentati quattro progetti di sviluppo del territorio - Tuttoggi.info

Successo e Reti Imprenditoriali: grande successo per l'evento BNI Venture Roc a Palazzo Cesi di Acquasparta, Terni"

Nella maestosa cornice del Palazzo Cesi di Acquasparta, Terni si è concluso il primo evento di networking relazionale organizzato dal capitolo BNI Venture Roc, che alle ore 17 di venerdì 17 novembre, ha aperto le porte per accogliere oltre 50 imprenditori provenienti da diverse località umbre.

A presiedere l’evento con entusiasmo e passione è stata Rita Dell’Omo, presidente del capitolo Umbria Venture Roc, la quale ha condiviso con i presenti, la sua emozione per la partecipazione ad un incontro volto a presentare quattro progetti destinati a lasciare un’impronta significativa sul territorio umbro. Davide Venturi, executive director BNI Perugia-Rieti-Terni, intervenedo in apertura di consesso, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione per raggiungere obiettivi comuni, ciò che ha reso l’evento solo l’inizio di un percorso di successo per il capitolo Umbria Venture Roc.

I quattro progetti

Il focus dell’iniziativa è stata la presentazione di quattro progetti strategici che mirano a influenzare positivamente l’intera Umbria attraverso percorsi culturali, formativi e di sviluppo. A illustrare l’importanza e l’opportunità di business, offerta dal mondo BNI, è intervenuto Federico Falini, executive director BNI Perugia- Rieti -Terni, che ha sottolineato il ruolo chiave delle proposte imprenditoriali del capitolo Umbria Venture Roc, per lo sviluppo della regione Umbria. Iniziative destinate a generare un forte impatto sull’intero territorio regionale, unendo le aziende e le persone attraverso la forza della rete, secondo il motto di BNI: “Better Togher”, insieme è meglio.

I quattro progetti presentati durante l’evento includono:

“Destination Wedding“, presentato dal un membro del Capitolo Catia Lettieri, è un progetto incentrato su eventi aziendali e matrimoni di alto livello da portare e realizzare in Umbria.

– Cristina Galligani, altro membro del Capitolo che ha presentato un progetto sul ripopolamento e la ristrutturazione dei borghi fantasma e antichi dell’Umbria.

– Circolarità e sostenibilità nel campo agricolo, sempre illustrato da Cristina Galligani.

-Infine, è stato presentato “Umbria Online“, un centro servizi legali e amministrativi destinato agli imprenditori umbri.

L’evento ha ospitato anche importanti contributi pratici e testimonianze di progetti già partiti. Tra questi quello di Luigi Mercuri, esperto di finanza agevolata, che in rappresentanza dell’azienda Area 12Hub, che ha analizzato l’importanza di supportare la realizzazione dei progetti attraverso bandi e finanziamenti.

Brunella Martinelli, biologa nutrizionista, recentemente negli ultimi anni in Umbria, ha invece presentato il suo innovativo progetto “La Madia 2.0” a Spoleto, un connubio tra nutrizione, sostenibilità, innovazione e tradizione.

L’incontro si è concluso con un momento emozionante in cui la presidente Rita Dell’Omo ha creato rete, presentando tutti i numerosi partecipanti e le loro professioni.

Business Network International

BNI opera in Umbria ormai dal 2016, con 300 business partner in Umbria, 12 mila in Italia e 320 mila nel mondo come illustrato da Federico Falini nella dichiarzione rilasciata a TuttOggi.info. Dati che mettono in evidenza come, creando relazioni e una comunità di imprese si può fare davvero la differenza nella propria . Il capitolo Umbria Venture Roc ha inaugurato un percorso di successo, e la region BNI invita tutti a approfondire sul sito per scoprire i prossimi eventi.

L’evento si è concluso con un momento di condivisione e networking attraverso un ricco aperitivo che ha unito tutti nella conoscenza reciproca.

Articolo di Laura Caldara con contributo immagini e video di Sara Cipriani