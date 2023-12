Successo e connessioni: storie di Innovazione, Cambiamento e Resilienza di donne umbre - Tuttoggi.info

L'evento organizzato da BNI Umbria e Confapi ha portato all'incontro aziende che hanno avuto possibilità di connettersi e creare business

L’evento di network marketing relazionali: “Storie di donne e di…Innovazione, Cambiamento e Resilienza”, patrocinato da prestigiose realtà imprenditoriali come BNI Perugia–Rieti–Terni e Confapi Perugia ha recentemente concluso i suoi lavori, con il plauso di tutti i partecipanti che hanno condiviso un momento di riflessione su temi così importanti quali: Innovazione, Cambiamento e Resilienza nel mondo imprenditoriale e in modo particolare in quello femminile.

Davide Venturi, Executive Director BNI Perugia-Rieti-Terni, imprenditore di successo e coordinatore dell’evento, ha aperto questo momento con un appassionato discorso sulla sua esperienza imprenditoriale, evidenziando come gli ostacoli e i fallimenti siano parte integrante del cammino verso il successo. Venturi ha condiviso le sfide che ha affrontato e come ogni ostacolo sia stato un’opportunità di crescita. Oggi, utilizza la sua esperienza per guidare altri imprenditori sulla strada del successo, dimostrando che ogni fallimento può essere considerato un nuovo inizio.

Storie di donne e di …

Tre le testimonianze di imprenditoria e successo di aziende e associazioni raccontate da voci femminili. Ad aprire questa sessione è stata Manuela Partenzi, titolare della Partenzi Tappezzeria, che sul tema dell’Innovazione ha testimoniato il suo passaggio generazionale con “una marcia” in più. Partenzi è stata non solo capace di garantire continuità all’azienda di famiglia, ma anche di farla crescere in termini di fatturato e soprattutto innovando modello di business, target clienti e qualità del prodotto.

È seguito poi l’intervento di Simona Laudani, Presidente dell’Associazione “Prenditi Cura di Te odv”, che ha affrontato il tema del Cambiamento: una storia di vita personale, la sua lotta contro un raro tumore al seno, l’ha cambiata profondamente nelle scelte, nelle relazioni e nel senso della vita. Un cambiamento che oggi Laudani ha messo, con capacità e tenacia, al servizio di chi sta affrontando le sue stesse sfide.

A chiudere i tre contributi dell’evento, è stata Paola Bocchini, titolare della società Elettromeccanica Bi.Elle snc sul tema della Resilienza. Una storia di due cambiamenti improvvisi nell’azienda di famiglia, il trasferimento del fratello e la morte inaspettata del padre, e di una persona capace di sapersi mettere al servizio e lavorare con il giusto approccio per fare rete con la comunità che costituisce ogni azienda, dipendenti, fornitori e clienti, in un percorso di salvaguardia e crescita.

Ciò che è emerso con chiarezza è che, sebbene temi come innovazione, cambiamento e resilienza non abbiano connotazioni di genere, le sfide e le resistenze che le imprenditrici affrontano sono diverse da quelle degli imprenditori uomini. Tuttavia, è evidente che con capacità, ambizione e sogni, l’ascesa verso il successo diventa inevitabile e meno faticosa. Il sostegno a queste ambizioni, attraverso progetti ben definiti e obiettivi chiari, uniti a creatività e divertimento, può avere un impatto significativo sul business e come esempio per altre realtà.

La filosofia BNI

Nella seconda parte del pomeriggio di lavori, l’evento, che si è tenuto lo scorso 29 novembre presso Made in Italy Lab a Ponte Felcino, è proseguito con una parte interattiva, durante il quale i partecipanti, tutti imprenditori e professionisti, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e relazionarsi attraverso tavoli one-to-one, ossia una presentazione efficace e reciproca delle proprie attività: un’importante opportunità per creare connessioni nell’ambito di business e di possibili sinergie.

Un atto concreto per costruire e ampliare il network professionale delle aziende e che è carattere distintivo del lavoro svolto da BNI a livello territoriale e globale nella filosofia del “Cambiare il modo di fare affari nel mondo”. La rete BNI, acronimo di “Business Network International”, ha dimostrato ancora una volta, di essere uno strumento prezioso per la crescita, enfatizzando il potenziale di collaborazione e il valore delle connessioni nel mondo degli affari. L’obiettivo principale di BNI è infatti quello di favorire lo scambio di business tra i suoi membri, creando un ambiente di fiducia reciproca oltre che di collaborazione.

In conclusione, l’evento ha rappresentato un’occasione unica di riflessione e condivisione di esperienze tra imprenditori e imprenditrici, dimostrando che indipendentemente dal genere, il successo è alla portata di chi è determinato, resiliente e orientato alla collaborazione. L’imprenditorialità, quando guidata da visioni chiare e condivisione di conoscenze, diventa un veicolo di crescita e successo per tutti.

Foto di Milena Mengoli