BNI: arriva anche a Orvieto la più grande rete internazionale di scambio referenze - Tuttoggi.info

L’evento di presentazione BNI avrà luogo venerdì 16 febbraio 2024, alle ore 18.30 presso il ristorante L’antica Rupe di Orvieto. Sono invitati a partecipare tutti gli imprenditori e i professionisti del comprensorio

Con l’obiettivo di far crescere il business del territorio e degli imprenditori e professionisti che vi operano, la rete internazionale BNI – Business Network International arriva anche a Orvieto, undicesima sede umbra dopo Perugia, Terni, Assisi, Foligno, Città di Castello, Ponte Felcino e molti altri.

L’82% degli imprenditori di piccole imprese afferma che le referenze rappresentano la principale fonte di nuovo business. In BNI questo avviene in maniera strutturata attraverso un sistema e una piattaforma collaudati, da quando, nel 1985, il fondatore Ivan Misner mise a punto questo metodo. La filosofia su cui si basa BNI è il Givers Gain®: chi dà, riceve.

La mission è infatti supportare i membri ad aumentare il proprio business tramite un programma di referral marketing positivo e professionale, che permetta di sviluppare relazioni significative, a lungo termine e basate sulla fiducia con altri professionisti e imprenditori di qualità.

Queste relazioni generano referenze e alimentano la crescita della propria attività. Basti pensare che negli ultimi 12 mesi BNI ha generato per i suoi membri un giro d’affari di oltre 21,4 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il gruppo di Orvieto si aggiunge agli altri Capitoli già presenti in tutta Italia: nel nostro Paese sono infatti oltre 12 mila i membri che, divisi in 449 Capitoli, hanno già aderito.

Chiunque desideri generare nuovo business e nuovi clienti a lungo termine può entrare a far parte del progetto: il Capitolo di Orvieto è aperto a imprese e professionisti di ogni tipologia e dimensione. BNI è anche l’occasione per dar vita a progetti congiunti e cercare partner affidabili con cui avviare iniziative imprenditoriali che abbiano ricadute sociali ed economiche sul territorio in cui viviamo.

Chi fosse interessato e volesse saperne di più, può partecipare gratuitamente previa prenotazione, all’evento di lancio, con apericena compresa.

A conclusione della serata, i membri fondatori del Capitolo di “Orvieto a un passo dal mondo” saranno lieti di incontrare e scambiare già da subito referenze e idee con gli ospiti durante la cena esclusiva.

PROGRAMMA

Ristorante L’antica Rupe – Vicolo Sant’Antonio 2/A – Orvieto (TR)

16 febbraio 2024

18:30-19:00 Accoglienza degli ospiti

19:00-20:00 Presentazione del Capitolo e degli obiettivi

20:00-20:30 Brindisi e aperitivo offerto da BNI

20:30 Cena esclusiva e open networking (su prenotazione entro il 14 febbraio)

Per info:

328 390 3143

335 569 5839

Per confermare la propria presenza all’evento ed eventualmente alla cena, basta compilare il form al seguente link