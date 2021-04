Bluebag Italia: borracce personalizzabili e gadget aziendali

Da quasi 20 anni leader nel settore dei gadget aziendali, Bluebag Italia offre borracce personalizzabili di tutti i tipi adatte ad ogni situazione

Nata nel 2003 dagli sforzi di alcuni imprenditori milanesi, Bluebag Italia è partner delle aziende nella promozione del proprio brand attraverso regali promozionali di alta qualità.

Nel corso degli anni l’azienda ha saputo conquistare la fiducia di clienti di rilievo come Adidas, ATM ed FCA (per citarne alcuni) grazie ad articoli di alta qualità accompagnati da servizi completi come la consegna garantita e la bozza grafica gratuita.

Un esempio? Le borracce personalizzate con logo aziendale serigrafato sono un regalo perfetto per promuovere il proprio brand durante le sessioni di allenamento in palestra, le gite fuori porta o le lezioni a scuola.

Borracce in acciaio personalizzabili

Con le loro ottime capacità termiche, le borracce in acciaio personalizzate sono adatte ad ogni stagione in quanto conservano il calore d’inverno e la freschezza d’estate, garantendo la giusta temperatura alla bevanda.

Inoltre, essendo realizzate in solido acciaio inossidabile, sono particolarmente robuste e resistenti all’ossidazione, aspetto che preserva la purezza dei liquidi trasportati.

Per questi motivi, le borracce in acciaio personalizzabili sono particolarmente gradite agli amanti del trekking o delle gite all’aria aperta.

Borracce in alluminio personalizzabili

Alternativa perfetta alle bottigliette di plastica monouso, le borracce in alluminio personalizzate sono belle da vedere e pratiche da usare, grazie ad esempio a varianti con il moschettone integrato o il beccuccio estraibile.

Inoltre essendo riciclabili al 100% risultano perfettamente sostenibili per l’ambiente, promuovendo attraverso il logo aziendale serigrafato anche un’ottima brand awareness.

Per scoprire queste e molte altre borracce personalizzabili, visita il sito di Bluebag Italia e trova la variante perfetta per la tua azienda!