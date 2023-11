Blocchi di ghiaccio in piazza a Perugia: lo slogan "non cascarci" pubblicizza le... recensioni di escort! - Tuttoggi.info

Curiosità per le installazioni comparse venerdì mattina a Perugia: è una trovata pubblicitaria. Video

Blocchi di ghiaccio in Piazza Italia e San Francesco al Prato, tanta curiosità ma grazie a internet il mistero è presto svelato. Perugia è infatti la seconda città d’Italia dove un sito di recensioni lancia la sua particolare campagna.

Nella mattinata di oggi, 17 novembre 2023, complice lo sciopero generale, in piazza Italia a Perugia e a San Francesco al Prato in diversi hanno notato un paio di blocchi di ghiaccio, a forma di parallelepipedo, con un adesivo rosa e cinque stelle più la frase “Non cascarci anche tu”.

Tanta la curiosità per questo ‘manufatto’, ma una breve ricerca su internet svela che si tratta di una campagna pubblicitaria di Escort Advisor, che a breve dovrebbe anche arricchirsi, almeno questo è quanto già successo a Varese, di un tappeto blu da sei metri che simula una lastra di ghiaccio, con sopra una selezione di annunci di escort che ogni giorno si possono trovare online nel perugino.

E proprio qui si spiega il senso del blocco di ghiaccio, visto che il claim è: “Non cascarci anche tu! Leggi le recensioni!“, un’opera mobile per sensibilizzare contro “truffe e situazioni spiacevoli che si nascondono spesso dietro gli annunci online”. “Poche righe per attrarre i clienti, abbinate a foto accattivanti, ma nessuna informazione in più su chi si cela dietro all’annuncio. Per ‘non cascarci’ – il comunicato riportato da varesenoi.it di Escort Advisor – ecco la soluzione: leggere le recensioni delle esperienze di altri per andare sul sicuro, proprio come si fa per la scelta di qualsiasi altro professionista“.