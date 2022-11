Bivio Modena per il Perugia: formazioni e dove vederla

Vietato sbagliare per Castori, ma anche Tesser non può permettersi passi falsi: le ultime sulla sfida del Braglia

Il Perugia di Castori è a un bivio al Braglia di Modena. Una delle occasioni (e sono sempre di meno) per rimettersi sui binari e lottare per la salvezza. Ne è consapevole anche l’allenatore, che vede una squadra in crescita, sul piano della condizione fisica e mentale. Di fronte, però, c’è la squadra di Tesser, neopromossa che spera di mettere margine tra sé e la zona retrocessione. Entrambi gli allenatori, in caso di passo falso, rischiano di veder messa in discussione la propria panchina.

Qui Modena

Tesser non potrà contare su Panada, fermato da un problema alla caviglia. Ci sarà Armellino, anche se non ancora al meglio. Scalpita l’ex Falcinelli.