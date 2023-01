Bimbo si perde tra la folla nel giorno della Befana, ritrovato da carabiniere fuori servizio - Tuttoggi

Paura per il piccolo allontanatosi dai genitori nella gremitissima piazza del Popolo, il militare lo ha notato solo e spaventato e ha allertato i colleghi

Arrivato con i suoi genitori a Orvieto per assistere alla manifestazione dell’Epifania in Piazza del Popolo, un bimbo, di appena 8 anni, è stato il protagonista di un insolito pomeriggio nel centro storico della città.

Durante la manifestazione, preso dai festeggiamenti, in un attimo di confusione, si è infatti allontanato dai genitori per poi perdersi tra la folla. Per sua fortuna, però, un carabiniere libero dal servizio, anche lui in giro con la sua famiglia, lo ha notato.