Bimbo nato in gravissime condizioni, dottoressa condannata a pagare 300mila euro alla Usl2 - Tuttoggi

Dottoressa dell'ospedale di Narni condannata: "avrebbe tenuto una condotta gravemente imprudente, imperita e negligente"

Una dottoressa all’epoca in servizio nella ex Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Narni è stata condannata a risarcire di 300mila euro l’Usl2 per un episodio risalente al 2009.

Secondo quanto contenuto nella sentenza della Corte dei Conti dell’Umbria, la n.93 del 17 novembre 2022, “La convenuta, in particolare, avrebbe tenuto una condotta gravemente imprudente, imperita e negligente nella gestione della partoriente e del feto (come emerge dalla consulenza medico-legale acquisita nel corso della procedura di pagamento chiusasi con una transazione), entrato in stato di grave sofferenza respiratoria, con conseguenziali lesioni cerebrali”.