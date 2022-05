Bimbo gravissimo, si indaga per maltrattamenti e abbandono di minore

Si indaga per maltrattamenti, abbandono di minore e lesioni, in merito alla vicenda del bambino di un un anno arrivato in arresto cardiaco e in ipotermia all’ospedale di Perugia. I medici del pronto soccorso sono riusciti a rianimarlo, dopo 7 minuti di tentativi. Ma le sue condizioni sono molto gravi, al punto che nella giornata di lunedì è stato disposto il trasferimento del piccolo all’ospedale Meyer di Firenze.