Bimbo di tre anni esce di casa scalzo nel cuore della notte | La mamma era uscita, denunciata per abbandono di minore - Tuttoggi

Denuncia per ‘abbandono di minore’

Benché la situazione sia stata risolta rapidamente e nel migliore dei modi, in considerazione dello stato oggettivo di pericolo a cui il piccolo è stato esposto, e che avrebbe potuto comportare conseguenze ben più gravi, è stata informata la Procura e i parenti del piccolo sono stati denunciati in stato di libertà per “abbandono di minore”, proprio in virtù dell’obbligo di proteggerlo, vigilando sui suoi comportamenti, attuali o potenziali, così da prevenire eventuali pericoli in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo. Ulteriori accertamenti valuteranno il contesto familiare in cui il minore è inserito, affinché possano essere determinati compiutamente eventuali pericoli alla sua incolumità.