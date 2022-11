Biliardo, l'esordio del Millefiori nella serie A umbra "Obiettivo salvezza con qualche soddisfazione" - Tuttoggi

“Quest’anno dopo la pandemia siamo ripartiti – ha detto il presidente-giocatore Gianluca Pietropaolo – e lo abbiamo fatto con due squadre in serie A. Una società la nostra partita dalla serie B e che, ogni anno, grazie ad un gruppo che si è sempre dato un obiettivo di crescita, ha alzato continuamente l’asticella fino alla massima serie regionale, ospitandone una gara per la prima volta stasera. Se siamo riusciti a fare questo, molto lo si deve anche al supporto del nostro capitano Valerio Cardone, che ci ha aiutato ad organizzare squadra e campionato. Un’esperienza nuova per noi”.

“Quando sono arrivato in città circa 8 anni fa – ha aggiunto Cardone – mi sono meravigliato che una piazza come Città di Castello non avesse una squadra nella massima serie del gioco del biliardo. Non abbiamo mai smesso di lavorare e crescere sino a creare le condizioni per un debutto storico della città in serie A; la nostra è una squadra prima di tutto molto coesa, con giocatori di esperienza e provata qualità come il campione master Denis Morini (emiliano, 3 volte campione italiano). Come obiettivo abbiamo la salvezza, togliendoci qualche soddisfazione”.

“Uno Sport considerato minore ma che minore non è – ha dichiarato il sindaco Secondi – nello specifico qui a Città di Castello dove si è raggiunto un livello tecnico importante e immancabilmente dove si registra un grado di socialità che difficilmente si trova in altri sport. Città di castello è capace di esprimere tante eccellenze e la Società Millefiori è una di queste”.

Il campionato di A1 umbro è iniziato lo scorso 19 ottobre e ieri sera (16 novembre) ha visto disputarsi la 4^ giornata a Città di Castello, che ha registrato la sconfitta dei tifernati contro i Grifoni per 1-5). La stagione si concluderà il 29 marzo con la 20^ giornata: 11 sono le squadre partecipanti che a turno osserveranno un turno di riposo (il Millefiori ha già riposato la 2^). Mercoledì prossimo (23 novembre) si torna davanti al biliardo in trasferta, a Santa Maria degli Angeli, contro il Piroga Più. Questa la squadra del Millefiori A1: Valerio Cardone (Capitano), Mauro Locchi, Denis Morini, Gianluca Pietropaolo (Presidente), Nicola Cavazzi, Mattia Massetti, Luca Santinelli, Andrea Gentili, Mauro Renon, Roberto Marsili, Simone Bellini.

In serie A2 si sono invece disputate già 5 giornate e il Millefiori ha fatto registrare ben 4 vittorie ed una sola sconfitta, piazzandosi al secondo posto in classifica a soli 2 punti dalla vetta. Il prossimo turno sarà proprio questa sera (17 novembre): gara interna contro il Birillo, squadra che insegue a 5 lunghezze. Questa la squadra del Millefiori A2: Valerio Cardone (Capitano), Gianluca Pietropaolo (Presidente), Nicola Cavazzi, Mattia Massetti, Luca Santinelli, Andrea Gentili, Mauro Renon, Roberto Marsili, Simone Bellini, Roberto Billi, Stefano Franchi, Simone Galletti, Emilio Rubellini, Luciano Cavargini, Mario Mariotti.