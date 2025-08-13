Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, ad Assisi approvati equilibri e assestamento - Tuttoggi.info

Il Consiglio comunale di Assisi, nella seduta del 30 luglio 2025, ha approvato a maggioranza gli equilibri generali di bilancio e l’assestamento 2025-2027. Le gestioni di competenza (per gli esercizi 2025-2027) e di cassa (per l’esercizio 2025), relative alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio, presentano una situazione di equilibrio. Non risultano, infatti, debiti fuori bilancio e lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate.

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2025-2027 sono oggetto di costante controllo, in maniera da operare le modifiche indispensabili sia a seguito di mutamenti di ordine normativo, sia di nuove esigenze. La gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire un’adeguata liquidità, volta a limitare l’utilizzo delle anticipazioni di cassa, nonché il rispetto della tempestività dei pagamenti conformemente alla normativa vigente.

Per quanto riguarda la parte corrente, le voci di entrata sono rimaste pressoché invariate, in quanto correttamente stimate con il bilancio preventivo e l’assestamento ha riguardato soprattutto l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato.

In particolare, sono state stanziate più risorse regionali e comunali per interventi a favore di minori inseriti in servizi residenziali e semiresidenziali o in affido, per l’assistenza a disabili gravi privi di sostegno familiare, per rette di ricovero a favore di anziani e persone con disabilità, per contributi a famiglie disagiate e per la gestione di servizi essenziali per la cittadinanza. In questo quadro, sono state registrate maggiori entrate derivanti da fondi stanziati dalla Regione Umbria, a favore della Zona Sociale 3 di cui Assisi è capofila, per interventi a tutela dei minori (€. 196.082) e per progetti di vita indipendente a favore di soggetti con disabilità (€.144.450). Risorse comunali aggiuntive sono state destinate a rette per ricovero disabili (€. 40.000), rette ricovero anziani (€. 20.000), contributi per indigenti (€. 25.000). Grazie all’utilizzo di parte dell’avanzo vincolato, Assisi e gli altri Comuni della Zona Sociale 3 hanno potuto coprire il cofinanziamento, per l’anno 2025, delle attività di gestione della stessa zona sociale, senza attingere alle risorse correnti.

Il Consiglio comunale ha anche approvato, all’unanimità, la ratifica della variazione di bilancio d’urgenza effettuata dalla Giunta nel giugno scorso, prima dell’insediamento del Consiglio stesso, necessaria per l’estinzione anticipata di un mutuo residuo, di circa 530mila euro, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per spese relative a lavori per la riqualificazione dell’asse viario di via Patrono d’Italia, a Santa Maria degli Angeli. L’operazione ha consentito di ridurre l’indebitamento dell’Ente ed è stata possibile grazie all’utilizzo di somme ottenute dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, su richiesta del Comune di Assisi, nell’ambito di progetti legati ad opere pubbliche.