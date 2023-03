Biennale Venezia, Liceo Artistico di Terni vince il concorso New Design - Tuttoggi

Biennale Venezia, l'Umbria sarà rappresentata dal Liceo Artistico di Terni grazie ai due progetti selezionati nel concorso New Design

Nell’ambito della XIII edizione del concorso, il Liceo Artistico “O.Metelli” di Terni ha ottenuto due splendidi risultati, vedendo selezionate ben due opere realizzate dalla classe 4D – Indirizzo Design Arredamento e legno, sotto la guida del docente di Discipline progettuali Michele Zualdi. I due progetti, “Rendo” di Simona Alexsandra Irimia e “Tabulectus” di Federico Rabici, sono risultati gli unici selezionati tra i licei Artistici umbri così da rappresentare il Liceo e l’intera regione alla Biennale di Venezia.

Biennale, il concorso New Design

Il concorso New Design è promosso e finanziato dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione per gli studenti del III-IV-V anno di tutti gli indirizzi dei Licei Artistici statali e paritari e rientra nelle attività di promozione delle eccellenze del Ministero.