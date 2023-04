Bici Club Spoleto, arriva il concorso di disegno “Pedalando nei sogni”

In vista dell'evento promosso dal Bici Club Spoleto per il 3 giugno dedicato a Francesco Cesarini, arriva un concorso per le scuole

L’impegno del Bici Club Spoleto “Castellani Impianti” raddoppia in occasione del 3° Memorial Francesco Cesarini. All’apprezzata gara ciclistica riservata alla categoria Giovanissimi, in programma il 3 giugno sempre lungo il circuito del Giro della Rocca, si aggiungerà infatti quest’anno una nuova iniziativa dedicata ai più piccoli. Toccherà in particolare alle scuole primarie del comprensorio spoletino scendere in pista per “Pedalando nei Sogni: Bambini e Bicicletta…un Amore Infinito”, concorso di disegno a tema bici legato a doppio filo all’evento agonistico dei primi di giugno.

Il progetto, promosso proprio dal Bici Club in coorganizzazione con il Comune di Spoleto, avrà come protagoniste le singole classi dei vari istituti, che parteciperanno ciascuna con una propria creazione. Unica regola quella di dare libero sfogo alla fantasia, senza quindi limitazioni né di tecniche né di formato, esprimendo le sensazioni, i sogni le gioie e, perché no, le paure percepite in relazione alla bicicletta. La componente emotiva sarà non a caso determinante in sede di valutazione degli elaborati, esaminati da una giuria presieduta da Claudio Menichelli (consulente di arte antica iscritto al registro dei periti della Camera di Commercio dell’Umbria) e composta da Sergio Moriconi (pittore d’arte contemporanea), Donatella Ministrini (moglie del compianto campione originario di San Giacomo Francesco Cesarini) e da due rappresentanti del settore scolastico e istituzionale cittadino. Il disegno prescelto campeggerà sulle locandine e sul materiale promozionale del 3° Memorial Cesarini, mentre alla classe vincitrice verrà riservato un momento speciale, con annesse sorprese, nella premiazione finale. Premiazione che andrà in scena, presso il chiostro di San Nicolò, la mattina del 3 giugno, a poche ore quindi dallo start della gara sul pendio della Rocca Albornoziana.