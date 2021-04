Bevagna, screening gratuito per la popolazione scolastica

In vista del rientro in classe dopo la Pasqua, il Comune garantirà test mirati per tutti i soggetti interessati

Il Comune di Bevagna in prima fila per tracciare e scovare il Covid-19. Dopo la campagna di screening gratuiti per tutta la popolazione – partita oramai da alcune settimane – l’amministrazione comunale ora offrirà a tutti gli studenti la possibilità di sottoporsi al test.

Iniziativa in vista del rientro in classe

L’iniziativa interesserà tutta la popolazione scolastica, in vista del rientro in classe all’indomani delle festività pasquali. L’ordinanza della Regione Umbria prevede, da mercoledì 7 aprile, il ritorno a scuola fino alle prime classi delle secondarie di primo grado. Per garantire un ritorno tra i banchi in sicurezza, il Comune guidato dal sindaco Annarita Falsacappa ha quindi deciso di effettuare degli screening mirati. I test – sierologici e antigenici – saranno dedicati a tutti gli alunni che frequentano le scuole di Bevagna, ai loro familiari conviventi, ai docenti e a tutto il personale scolastico, organizzando alcune giornate riservate.

Iniziativa fino al 6 aprile

Gli screening sono partiti venerdì 2 aprile, proseguiranno fino a martedì 6 aprile e si svolgeranno anche il giorno di Pasquetta. A disposizione la farmacia Santi di via Alcide De Gasperi e la farmacia Traversini di via Cantalupo, oltre alla tensostruttura della Protezione Civile installata presso gli impianti sportivi “Palmieri”. “Questa iniziativa, che vedrà impegnate molte persone – commenta a riguardo il sindaco, Annarita Falsacappa – ha lo scopo di far riprendere le lezioni in presenza davvero in sicurezza e per questo invitiamo tutti a partecipare, perché ne va della salute di ciascuno e del mantenimento delle lezioni in presenza. Per una maggiore sicurezza, potremmo pensare di ripetere il testing periodicamente”.